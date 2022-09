FC Barcelona Er galt als "neuer Messi": Gerard Deulofeu hat in Italien sein Glück gefunden

App laden Gerard Deulofeu wurde in jungen Jahren als der neue Lionel Messi gefeiert. Wie so viele andere Spieler konnte der junge Spanier die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Nach zahlreichen Vereinswechseln fühlt sich der mittlerweile 28-Jährige in der Serie A zu Hause.

Barça, Everton, Sevilla, AC Mailand und Watford heißen die Stationen, bei denen Gerard Deulofeu von 2013 bis 2018 unter Vertrag stand. Seit 2020 ist er für Udinese Calcio unterwegs – und glücklich. "Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin sehr glücklich hier", berichtet der ehemalige spanische Nationalspieler (vier Spiele, ein Tor) im Interview mit der Sporttageszeitung Mundo Deportivo. Allerdings bremste den Offensivspieler zunächst eine "komplizierte Verletzung" aus. "Während der ersten Spiele mit Udinese hatte ich das Gefühl, ich wollte, aber ich konnte nicht. Es braucht viel, um nach einer so schweren Verletzung wieder zu sich selbst zu finden", berichtet Deulofeu. Die schwere Zeit ist allerdings mittlerweile überwunden.

Deulofeu spielt bisher eine starke Saison mit Udinese Calcio. Nach fünf Spieltagen liegt Udine auf dem vierten Tabellenplatz der Serie A, der am Saisonende zur Qualifikation für die Champions League reichen würde. Deulofeu steuerte bereits drei Vorlagen zum erfolgreichen Saisonstart bei. In der Coppa Italia traf er in der ersten Runde selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor.