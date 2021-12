FC Barcelona : "Die Zukunft unseres Klubs": Xavi huldigt Barça-Wunderkind Gavi

Der FC Barcelona siegte endlich wieder in der Liga. Beim 3:2-Erfolg über den FC Elche überstrahlte Nachwuchshoffnung Gavi seine Mitspieler. Für den Coach der Katalanen ist der Wert des Youngsters kaum in Worte zu fassen.

Gavi erzielte das 2:0 selbst und legte in der 85. Spielminute für Nico zum 3:2-Endstand auf. In Anbetracht seiner wenigen Erfahrung eine unglaubliche Leistung, wie auch sein Coach zugibt.

"Er ist 17, nicht mal volljährig. Ich bin froh, ihn zu haben. Vergleichen muss man ihn mit niemandem. Er hat seine Persönlichkeit und soll so weitermachen", so der 41 Jahre alte Chefcoach. Die Grenzen seien für Gavi nach oben ohnehin offen: "Er hat kein Limit. Er ist die Zukunft unseres Klubs, ebenso wie Nico, Balde, Araujo, Abde. Diese Generation an Fußballern ist spektakulär."