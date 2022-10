Xavi mit Lob und Tadel für Ousmane Dembele

Gegen den FC Villarreal reichte es für Ousmane Dembele (25) am vergangenen Donnerstag nur für einen Kurzeinsatz. Beim 3:0 lieferte er kaum Impulse für das Offensivspiel des FC Barcelona. Sein Trainer sieht in ihm dennoch einen der wichtigsten Schlüsselakteure seines Teams.

Ob der Franzose gegen Bilbao überhaupt in der Startelf stehen wird, ließ Xavi derweil offen. Neben Dembele verfügt der Katalane spätestens nach der Transferoffensive aus dem Sommer über eine Fülle an Stars. Aus diesem Grund versucht er niemanden zu bevorzugen.

Damit Dembele in diesem Star-Ensemble weiterhin auf ausreichend Einsatzzeit kommt, muss er die Forderungen seines Coaches erfüllen. Und der sieht besonders in der Balleroberung noch Nachholbedarf. "Er muss es versuchen, auch wenn er Bälle verliert, ich zwinge ihn, in Angriffsbereichen des Feldes eins zu eins gegen Verteidiger anzutreten", schilderte Xavi.