"Er war sehr ängstlich" : Kun Agüero: Herzspezialist Peidro verrät Reaktion nach der Diagnose

Barças Kun Agüero gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass er aufgrund seiner Herzprobleme nicht weiter Fußball spielen könne. Die Entscheidung über seinen Rücktritt traf der Stürmer in Rücksprache mit seinen Ärzten, die diesen Schritt für alternativlos hielten.

Am Samstagmorgen landete Agüero mit seiner Partnerin Sofia in seiner Heimat Argentinien. Dort verbringt er das Weihnachtsfest im Kreise seiner Liebsten. Ein Foto auf Social Media, das ihn bei einem Grillfest zeigt, lud der ehemalige Angreifer mit der Unterschrift "Familia" hoch. Die Mußestunden mit seiner Familie lassen das Karriereende möglicherweise in einem anderen Licht erscheinen.

Sein Herzspezialist Roberto Peidro erklärte, dass Agüero wegen seiner gesundheitlichen Probleme zum Rücktritt gezwungen war. "Er war sehr ängstlich und als ich die Testergebnisse sah, sagte ich als erstes: 'Wenn Sie mein Sohn wären, würde ich Ihnen raten, diesen Weg zu gehen." Gemeinsam mit dem Kardiologen des FC Barcelona wurde dann der weitreichende Beschluss gefällt.