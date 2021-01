FC Barcelona : "Er würde Spaß haben": Lionel Messi erhält Lockruf aus den USA

Coach Matías Almeyda von den San Jose Earthquakes wirbt um Lionel Messi. "Ich würde ihm empfehlen, in die MLS zu kommen. In den USA konnte Messi endlich genießen, was er tut, mit einer anderen Lebensweise für ihn und seine Familie als in Barcelona und Europa", sagte der Argentinier gegenüber 90MIN.

Messis Vertrag beim FC Barcelona läuft bekanntlich am 30. Juni 2021 aus. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat La Pulga noch nicht getroffen. Der Superstar will sich bis zum Saisonende Zeit lassen.