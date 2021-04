FC Barcelona : Eric Garcia: Barça-Wechsel steht kurz bevor - Guardiola stimmt Loblied an

Eric Garcia (20) steht spanischen Medienberichten zufolge vor der Unterschrift beim FC Barcelona. Der Innenverteidiger von Manchester City werde "der erste Neuzugang 2021/2022", heißt es. City-Coach Pep Guardiola stimmt ein Loblied auf den scheidenden Abwehrakteur an.

Eric Garcia spielt bei Manchester City nach der Transfer-Offensive aus dem Sommer 2020 keine große Rolle mehr. Pep Guardiola (50) schätzt seinen Landsmann jedoch nach wie vor sehr.

"Ich hätte gerne 15 Eric Garcias wegen der Art und Weise, wie er sich verhält. Er denkt immer an die Mannschaft. Er ist immer positiv, in guten und schlechten Momenten. Er hilft dem Trainer und den Stab stets", sagte Guardiola am Rande des Ligapokalsiegs gegen Tottenham (1:0).

Garcia war in der vergangenen Saison gesetzt bei Manchester City. Nachdem er eine Vertragsverlängerung ablehnte, spielt er keine große Rolle mehr, auch weil City über 100 Millionen Euro für die beiden Innenverteidiger Ruben Dias und Nathan Ake auf dem Transfermarkt investierte.