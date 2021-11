FC Barcelona : Eric Garcia bereut Barça-Wechsel nicht

"Als ich die Entscheidung traf, hierher zu kommen, war ich sehr überzeugt. Ich würde heute die gleiche Entscheidung treffen", sagte Garcia während der Pressekonferenz vor dem Duell in der Champions League mit Dynamo Kiew.

Eric Garcia hat es trotz der misslichen Lage, in der sich der FC Barcelona derzeit befindet, nicht bereut, sich für eine Rückkehr ins Camp Nou entschieden zu haben.

Beim knappen 1:0-Erfolg in der Ukraine war es das elfte Mal in dieser Saison, dass Garcia einen Platz in der Startelf zugesprochen bekam. Bewusst ist dem 20-Jährigen aber allemal, dass die Azulgrana ihren eigenen Ansprüchen sehr weit hinterherlaufen.