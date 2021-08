FC Barcelona : Eric Garcia will Barça-Urgestein Gerard Pique nacheifern

Am Wochenende gab Eric Garcia sein Debüt für den FC Barcelona. Der Rückkehrer plant langfristig bei den Blaugrana und hofft, irgendwann einmal in die Fußstapfen von Gerard Pique treten zu können.

Erst am Donnerstag ist Eric Garcia beim FC Barcelona angekommen, trainierte zweimal und stand nach seiner erfolgreichen Registrierung bei der LaLiga am Sonntag zum Auftakt in die neue Saison gegen Real Sociedad (4:2) in der Startformation.

Er habe nicht wirklich damit gerechnet, dass er das Spiel bestreiten würde, erklärt ein überraschter Garcia gegenüber der Mundo Deportivo. Dennoch sei er natürlich sehr dankbar für die Chance, die ihm Trainer Ronald Koeman gegeben habe.

Nach vier Jahren in Diensten von Manchester City verlängerte Garcia seinen auslaufenden Vertrag nicht und kehrte in diesem Sommer zurück ins Camp Nou, also dort, wo er sich bereits hat ausbilden lassen. Der 20-Jährige verbrachte viele Jahre in der Nachwuchsakademie La Masia. Wie einst Gerard Pique, den sich Garcia zum Vorbild genommen hat.