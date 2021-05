FC Barcelona : Erling Haaland: Barça von Transfer noch immer überzeugt

Bei Borussia Dortmund ist man nach wie vor überzeugt davon, Erling Haaland in diesem Sommer halten zu können. Der FC Barcelona ist da anderer Meinung.

Mit seinem Doppelpack im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig (4:1) stellte Erling Haaland eindrucksvoll unter Beweis, warum ihn die Eliteklubs am liebsten schon in diesem Sommer unter Vertrag nehmen wollen. In dieser Hinsicht hat Borussia Dortmund aber bereits mehrfach sein Veto eingelegt.

Den FC Barcelona scheint das nach wie vor nicht zu interessieren. Wie die SPORT berichtet, umgibt die handelnden Personen weiterhin große Überzeugung, Haaland noch in diesem Sommer ins Camp Nou holen zu können.

Diese Meldung ist vor allem in dem Sinne grotesk, weil Barça einen unglaublichen Schuldenberg von mehr als einer Milliarde Euro hinter sich herzieht. Die SPORT stützt sich in ihrer Berichterstattung unter anderem auf ein Treffen zwischen dem neugewählten Vereinspräsidenten Joan Laporta, Berater Mino Raiola sowie Haaland-Vater Alf-Inge.