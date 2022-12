"Erling Haaland war so arrogant"

Erling Haaland traf zweimal in der Königsklasse gegen Kopenhagen - Foto: / Getty Images

Erling Haaland (22) schießt in der Premier League seit seinem Sommer-Wechsel von Borussia Dortmund alles kurz und klein. Der Erfolg geht offenbar nicht spurlos am Ego des Norwegers vorbei. Angeblich haftet ihm eine gewisse Arroganz an.