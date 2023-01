Ousmane Dembele fehlt Barça im Kracher gegen Manchester United

Der FC Barcelona hat am Samstag einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Girona gefeiert. Angreifer Ousmane Dembele (25) musste jedoch schon in der Mitte der ersten Hälfte verletzungsbedingt vom Feld. Seine Rückkehr wird einige Wochen auf sich warten lassen.

Barça-Coach Xavi (43) gab schon auf der Pressekonferenz nach dem Match ein kurzes Update zu seinem Flügelstürmer. "Es gibt eine Verletzung. Er hat etwas bemerkt, also ist sicher eine Verletzung da. Er hat eine Quadrizepsverletzung bemerkt."

Anschließende Untersuchungen bestätigten die vorläufige Diagnose. Wie die Marca berichtet, rechnen die Katalanen mit einer Ausfallzeit von drei Wochen. Somit fehlt Dembele nicht nur in den kommenden Ligaspielen,sondern auch im Hinspiel des Europa-League-Krachers gegen Manchester United am 16. Februar.

Der frühere Dortmunder ist für seine hohe Verletzungsanfälligkeit bekannt. Zuletzt setzte ihn im Juni 2021 eine schwerwiegende Knieverletzung für ein halbes Jahr matt. In der jüngeren Vergangenheit blieb der Franzose aber von hartnäckigen Blessuren verschont, was sich in seiner aufsteigenden Formkurve widerspiegelt.