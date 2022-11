Ersatz für Angel di Maria: Juventus denkt über Barça-Stürmer nach

In der laufenden Spielzeit machte Ferran Torres bisher noch nicht durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam. Vor allem in den ersten Saison-Wochen hagelte es Kritik von Medien und Barça-Fans, auch für seine mangelnde Chancenverwertung.

Torres wechselte im Januar 2022 für 55 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zum FC Barcelona und war mit vier Toren und vier Vorlagen in 18 LaLiga-Spielen an der Aufholjagd der Katalanen in der Primera Division, die aus dem Mittelfeld bis auf den zweiten Tabellenplatz führte, maßgeblich beteiligt.

In der Liga erzielte er in den letzten vier Spielen zwei Tore, in der Champions League traf er am letzten Spieltag der Gruppenphase auswärts doppelt beim 4:2-Erfolg über Viktoria Pilsen und überzeugte mit seinen Dribblings und einer guten Spielübersicht.

Newcastle United will Torres

Ferran Torres, der beim Rekordpokalsieger noch bis 2027 unter Vertrag steht, soll nicht unverkäuflich sein. Das berichtet zumindest das Portal todofichajes.com, laut dem Barça den Nationalstürmer bei einer angemessenen Ablösesumme abgeben würde. Newcastle United soll sich mit dem Spanier beschäftigen.

Verwendete Quellen: Sport