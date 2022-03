FC Barcelona : Ersatz für Ousmane Dembele: Barça gibt Angebot für Raphinha ab

Xavi Hernandez hat bereits grünes Licht für die Verpflichtung eines Flügelstürmers gegeben, der Ousmane Dembele ersetzen könnte. Beim amtierenden Fußballweltmeister sieht es sehr schwer danach aus, als würde er seinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern. Ihm liegt aktuell ein Angebot vor, das Barça nicht noch mal nachbessern wird.

Raphinha-Berater mit guter Barça-Beziehung

Raphinha wird mitunter von Deco vertreten, der eine sehr gute Beziehung in die oberste Barça-Etage pflegt. Er war es auch, der Arthur Cabral vorgeschlagen hatte, die Option allerdings nie ernsthaft diskutiert worden war. Barça ist aber nicht der einzige Klub, der Raphinha gelistet hat. Der FC Liverpool sowie der FC Chelsea sollen dem 25-Jährigen ebenfalls Avancen machen.

Der siebenfache brasilianische Nationalspieler hat in dieser Saison noch mal einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Raphinha gehört mit neun Toren und drei Vorlagen zu den absoluten Leistungsträgern in Leeds, das sich in der Premier League in akuter Abstiegsgefahr befindet.