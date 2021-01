FC Barcelona : Erste Rote Karte: Barça legt Protest gegen Messi-Sperre ein

Für seine Rote Karte gegen Athletic Bilbao in der Supercopa de Espana ist Lionel Messi (33) für zwei Spiele gesperrt worden. Der FC Barcelona will das Strafmaß allerdings nicht akzeptieren.

Das Wettbewerbskomitee des spanischen Fußballverbands hatte am Dienstag eine Sperre von zwei Spielen gegen den sechsmaligen Weltfußballer ausgesprochen. Der Grund: sein Platzverweis gegen Athletic Bilbao nach einer Tätlichkeit gegen Asier Villalibre in der Schlussminute der Verlängerung der Supercopa de Espana (120. +1).

Barça erinnerte in seinem Einspruch daran, dass es die erste Rote Karte Messis im Dienst der Blaugrana war. Lediglich im Trikot der Nationalmannschaft wurde La Pulga bereits zuvor frühzeitig zum Duschen geschickt.

Bleibt der Einspruch erfolglos, fehlt Messi Barça am Donnerstag im Pokal-Derby gegen UE Cornella (21 Uhr) und am Sonntag in der Primera Division gegen Aufsteiger FC Elche (17:15 Uhr).