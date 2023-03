Erster Berater-Austausch: Barça nimmt Anlauf bei Florian Wirtz

Der FC Barcelona ist tief beeindruckt von Florian Wirtz (19). In der Gerüchteküche ist das schon seit einigen Wochen Thema. Neu ist, dass sich die Blaugrana mit dessen Berater ausgetauscht haben.

Demnach ist es zu einem Austausch mit Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz gekommen. Das Umfeld solle sich doch in Geduld üben, denn Barça sei sicher, dass Wirtz junior eine große Zukunft bevorsteht. Ein Rat, der natürlich vor allem dem katalanischen Klub zugutekommen soll.

"Eigentlich war ich Messi-Fan. Ich mag Barcelona, aber bin kein Fan", stellte Florian Wirtz klar. Ihm wurden bezüglich seiner großen Passion für den FC Barcelona in der spanischen Presse bereits einige Male Worte in den Mund gelegt.

Eine Wirtz-Verpflichtung in diesem Sommer ist ausgeschlossen, und das aus gleich mehreren Gründen. Zum einen ermöglicht es die aktuelle finanzielle Schieflage den Blaugrana nicht, einen solchen Transfer zu tätigen. Auf der anderen Seite möchte Wirtz so lange es realistisch ist, in Leverkusen bleiben.

Und nachdem er sich erst von einer schweren Kreuzbandverletzung erholt hat und auf dem Weg ist, seine beste Form wieder zu erlangen, ist zumindest in diesem Sommer nicht mit einer Veränderung zu rechnen. Wirtz' Vertrag läuft noch bis 2027.

Verwendete Quellen: Sport