Primera Division Erstes Angebot für Juwel Ez Abde geht bei Barça ein

Ez Abde wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in das Profiteam des FC Barcelona schaffen und in der Folge demnächst seinen Spind leeren. Ein Klub aus dem spanischen Fußballoberhaus gibt wohl bald das erste Angebot ab.

Die Wege des FC Barcelona und Ez Abde werden sich in den kommenden Wochen voraussichtlich trennen. Das marokkanische Portal Lions de l'Atlas berichtet von einem ersten Angebot des FC Villarreal, das in Vorbereitung ist und demnächst in den katalanischen Geschäftsräumen eingereicht werden soll.

Nach Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum CA Osasuna oder Betis Sevilla, beide Klubs sollen zumindest Interesse signalisieren, wäre das Villarreal-Angebot der erste konkrete Versuch, Ez Abde einen Transfer schmackhaft zu machen.

Ez Abde profitierte in der vergangenen Saison von den zahlreichen Ausfällen in der Barça-Offensive, konnte sich dann allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Um sich seinen Traum von der Teilnahme an der Winterweltmeisterschaft mit der marokkanischen Nationalmannschaft zu erfüllen, strebt der 20-Jährige nach regelmäßigen Einätzen auf hohem Niveau.