Ertauscht sich Barça seinen absoluten Wunschspieler?

Der Trainer des FC Barcelona sieht den defensiven Mittelfeldspieler von Real Sociedad als perfekte Verstärkung für sein Mittelfeld an, zumal nach dem bestätigten Abgang von Sergio Busquets eine große Kaderlücke entstehen wird.

"Zubimendi ist ein außergewöhnlicher Dreh- und Angelpunkt, er versteht das Spiel sehr gut, er gewinnt Zweikämpfe", brachte Xavi Hernandez seine Bewunderung für Martin Zubimendi am vergangenen Wochenende öffentlich zum Ausdruck.

Das Interesse der Blaugrana an dem 24-Jährige sei verbrieft und im Gegenzug signalisiere Real Sociedad Interesse an einigen Spielern, die bei Barça unter Vertrag stehen. Genannt werden in diesem Zusammenhang Ez Abde, Pablo Torre und Nico. Vermutlich versucht Barça, mit einem oder mehreren der genannten Spieler den Preis für Zubimendi zu drücken.

Barça befindet sich bekanntermaßen in einer finanziell nicht gerade einfachen Situation, möchte von Zubimendi allerdings nicht ablassen. Der steht am Golf von Biskaya aber noch bis 2027 unter Vertrag und Real Sociedad pocht auf die Zahlung der Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

