FC Barcelona Es ist ein Mädchen! Vaterfreuden bei Ousmane Dembele

App laden Kevin Richau

Redakteur

Berichtet seit 2021 für Fussballeuropa.com über den internationalen Fußball. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bundesliga und der Premier League.

Ousmane Dembele (25) ist am Samstag Vater geworden - Foto: / Getty Images

Gegen den FC Elche stand Ousmane Dembele (25) am Samstag knapp 60 Minuten für den FC Barcelona auf dem Feld. Viel schwerer wird dem Angreifer dabei die Geburt seiner Tochter in den Knochen gesteckt haben, die in der Nacht zuvor das Licht der Welt erblickte.

Video zum Thema

Ousmane Dembele wollte seiner Partnerin bei der Geburt so nah wie möglich sein und soll das Krankenhaus deshalb nach Informationen der Journalistin Helena Condis bis zum Samstag nicht verlassen haben. Da ihn sein Trainer Xavi Hernandez (42) um seine Unterstützung im Match gegen Elche (3:0) bat, stand der Franzose nur wenige Stunden nach der sicherlich aufregendsten Nacht seines Lebens schon wieder auf dem Platz. Auf Social Media hat Dembele derweil noch keinen Schnappschuss aus dem Krankenhaus hochgeladen. Damit werden Fans, die den Flügelspieler schon länger beobachten, wohl auch nicht gerechnet haben. Im Gegensatz zu seinen Kollegen trennt der Angreifer Berufliches und Privates strickt.

FC Barcelona Trotz Tipp von Legende: Barça schätzte Alphonso Davies komplett falsch ein