"Es ist eine Chance für ihn" : Ousmane Dembele: Xavi weiterhin zuversichtlich - Manager Alemany erhöht Druck

Vor dem Jahreswechsel wurden die Vertragsgespräche zwischen dem FC Barcelona und Ousmane Dembele vorerst auf Eis gelegt. Schnell schossen Gerüchte über neue potenzielle Arbeitgeber aus dem Boden. Barças Coach glaubt dennoch an einen Verbleib des Franzosen.

Xavi Hernandez bleibt ob der verzwickten Situation ganz gelassen. "Das ist eine Verhandlung", erinnerte der frühere Mittelfeldregisseur. "Manchmal können Berater und Agenten schwierig sein. Aber Barças Position ist klar und der Prozess läuft, sonst nichts", so Xavi vor dem 1:0-Erfolg bei RCD Mallorca. Kein Grund also zur Beunruhigung.

"Ich bin immer noch zuversichtlich", fuhr Xavi fort, der an das Verständnis bei der Dembele-Seite appelliert: "Ich hoffe, dass Ousmane sich bemühen wird. Vielleicht verstehen die Agenten nicht, dass wir in einer komplizierten Situation sind, aber wir müssen alle in dieselbe Richtung rudern."

Der Verein habe in seinen Augen trotz der wirtschaftlich prekären Lage ein ordentliches Angebot vorgelegt. Der Berater des Franzosen soll allerdings ein utopisches Jahresgehalt von 40 Millionen Euro verlangen - plus Verlängerungsprämie in Höhe von 20 Millionen.