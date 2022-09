FC Barcelona Warum Barça für Marcos Alonso etwas "ganz Besonderes" ist

Der FC Barcelona hielt bis zuletzt an seinem Wunsch fest, noch zwei starke Außenverteidiger zu holen. Mit den Verpflichtungen von Hector Bellerin (27) und Marcos Alonso (31) wurde dieses Ziel erreicht. Letzterer könnte über seinen Wechsel kaum glücklicher sein.

Der Wechsel hat darüber hinaus auch einen emotionalen Hintergrund. Marcos Alonso Senior lief von 1982 bis 1987 im rechten Mittelfeld der Katalanen auf. Sein Sohnemann will es etwas defensiver nun ebenfalls zu einer Größe in Barcelona bringen.

"Jetzt bin ich endlich da. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf den Start", kommentierte ein überschwänglicher Marcos Alonso seinen Transfer. "Das einzige Team, das jemals in meinem Kopf war, war Barça. Das ist die nächste Etappe in meiner Karriere und ich kann es kaum erwarten."

"Es ist etwas ganz Besonderes, für die Mannschaft zu spielen, in der mein Vater so erfolgreich war", erklärte Alonso. "Das ist ein wichtiger Grund, hier zu sein. Ich erinnere mich, wie er mich mitgenommen hat, um Spiele im Camp Nou zu sehen, also ist es unglaublich hier zu sein."