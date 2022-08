"Es kann noch viel passieren" Xavi vermeidet Bekenntnis zu Frenkie de Jong

Der FC Barcelona würde seinen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong (25) sehr gerne noch in diesem Monat verkaufen. Der Spieler weigert sich jedoch hartnäckig. Trotz des fortschreitenden Sommers kann der Coach der Katalanen immer noch nicht sagen, wie diese Angelegenheit ausgehen wird.

Xavi Hernandez (42) sprach nach der USA-Reise seines Teams über verschiedene Akteure. Natürlich kam in diesem Zusammenhang abermals die Personalie Frenkie de Jong auf den Tisch. Vor allem, weil der Niederländer im letzten Test gegen die New York Red Bulls (2:0) erstmals von Beginn an im Mittelfeld ran durfte. Ein Wink? Mitnichten.

"Ich brauche keine Signale auf dem Spielfeld zu senden, ich kann direkt mit meinem Spieler sprechen", erklärte Xavi. Die Medienvertreter fischen hingegen weiterhin im Trüben, wenn es um die Zukunft von de Jong geht.