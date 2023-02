Es kommt noch dicker für Ex-Barça-Star Dani Alves!

Dani Alves sitzt seit etwa drei Wochen wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft. Für den ehemaligen Barça-Kicker kommt es nun immer dicker, sein Ex-Klub UNAM Pumas fordert eine hohe Millionensumme.

Der mexikanische Erstligist UNAM Pumas wirft Dani Alves (39) Vertragsbruch vor. Nach Informationen des brasilianischen UOL Esporte wird eine Entschädigung in Höhe von 4,5 Millionen Euro gefordert. Das sei in einer E-Mail an Alves' Anwälten übermittelt worden.

"Aufgrund der sehr schwerwiegenden Versäumnisse wird der Spieler aufgefordert, den Verein mit der Zahlung der erwarteten Entschädigung in Höhe von 5 Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) zu entschädigen", soll in der E-Mail stehen.

Der langjährige Spieler des FC Barcelona, unter anderem dreimal Sieger der Champions League und sechsmal spanischer Meister, sitzt seit etwa drei Wochen wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft.