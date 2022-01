FC Barcelona : "Es lag nicht am Gegner, sondern an uns" - Xavi nach Punkteteilung stinkig

Beim FC Barcelona zeichnet sich derzeit ein Trend ab. Die Katalanen kommen in jedem zweiten Ligaspiel nicht über ein Unentschieden heraus. Diese Serie setzte sich gestern in Granada (1:1) fort. Barças Coach zeigte sich nach der Partie über alle Maßen enttäuscht.

"Es lag nicht am Gegner, sondern an uns", hielt Xaxi gleich zu Beginn der anschließenden Pressekonferenz fest. Den Trainer Barcelonas störte besonders der späte Ausgleich der Gastgeber, der erst in der 89. Minute fiel.

"Wir müssen im Ballbesitz das Ergebnis verteidigen und mehr Geduld haben. Uns fehlte es an Tiefe in unserem Spiel. Wir sind trotzdem in Führung gegangen, wussten aber danach nicht, wie wir das Spiel kontrollieren können."