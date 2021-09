FC Barcelona : "Es tut weh": Emerson tritt gegen Barça-Bosse nach

25 Millionen Euro plus Boni nimmt Barcelona durch den Verkauf von Emerson an Tottenham ein. Ein Teil muss wegen einer Transferbeteiligung an Betis Sevilla abgedrückt werden. Emerson war zunächst gar nicht angetan von dem Plan, in die Premier League umzuziehen.

"Ich dachte, der Verein wollte mich behalten", berichtet der Rechtsverteidiger gegenüber der Zeitung Marca. "Ich habe Sonntag in der Startelf gestanden. Als ich Montag aufgestanden bin und zum Training wollte, kam heraus, dass sich Tottenham und Barça fast einig waren."