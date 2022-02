FC Barcelona : Europas Topklubs scharen sich um Barça-Talent Nico Gonzalez

Nico Gonzalez hat sich beim FC Barcelona in den letzten Monaten ins Rampenlicht gespielt. Die europäische Creme de la Creme soll auf den Plan treten.

Ronald Araujo und Gavi sind nicht die einzigen hochtalentierten Spieler, die der FC Barcelona gerne langfristig an sich binden möchte. Nico Gonzalez hat seinen Vertrag erst im vergangenen Mai bis 2024 verlängert. Der Marca zufolge haben zahlreiche europäische Klubs den 20-Jährigen ins Visier genommen.

Nico Gonzalez gehört seit 2012 der Akademie des FC Barcelona an und debütierte sieben Jahre später im Alter von 16 Jahren in der Reservemannschaft. Die in Spanien übliche Ausstiegsklausel liegt bei 500 Millionen Euro.

In dieser Saison hat der Mittelfeldspieler einen steilen Aufschwung hinter sich und kommt mittlerweile auf 20 Einsätze in LaLiga und vier in der Champions League. Und das bei der qualitativ hochwertigen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld der Azulgrana. Barça soll deshalb über eine Gehaltserhöhung nachdenken.

Nico macht sich nach aktuellem Stand keine Gedanken über einen Wechsel. Allerdings könnten die wirtschaftlichen Probleme, die bei Barça vorherrschen, zu einem Sommerverkauf beitragen. Ausreichend Abnehmer dafür gibt es ja offenbar.