Ex-Barça-Coach Tata Martino gesteht Fehler ein

Der ehemalige Barça-Coach Gerardo "Tata" Martino blickt auf sein schwieriges Jahr in Barcelona zurück. Und der neue Trainer von Inter Miami freut sich auf die erneute Zusammenarbeit den ehemaligen Gefährten Lionel Messi (36) und Sergio Busquets (34) in Amerika.

Einige Jahre nach seinem Aus in Barcelona gibt Martino Einblicke in diese Zeit und gesteht eigene Fehler ein: "Ich hatte nicht die richtige Vorstellung davon, wie es ist, Barça zu trainieren, und das ist mir teuer zu stehen gekommen. Es war das schwierigste Jahr meiner Karriere".

In der Liga belegte Barça in der Saison 2013/14 nur den zweiten Platz hinter Atletico Madrid. Im letzten Spiel trafen die beiden Teams aufeinander. Mit einem Sieg hätte Barça an Atletico vorbeiziehen können, es sprang jedoch nicht mehr als ein 1:1 Unentschieden heraus. Auch in der Champions League scheiterten die Katalanen am Klub von Defensivkünstler Diego Simeone.

Vor allem mit dem Druck im Verein und Umfeld hatte der 60-Jährige zu kämpfen, für ihn war es die erste Station bei einem Topverein: "Ich war weder bei Barça noch bei Boca oder River als Spieler tätig und musste für meine Unerfahrenheit als Trainer in einer dieser großen Ligen einen hohen Preis zahlen."

Nach seiner Station in Barcelona konnte sich der Argentinier mit guten Leistungen vor allem bei Atlanta United in der MLS und bei der mexikanischen Nationalmannschaft einen Namen machen. Seit Ende Juni ist Martino Trainer bei Inter Miami und hat einige ehemalige Barcelona-Spieler in seinem Kader.

Iniesta begeisterte Martino am meisten

Neben Lionel Messi stehen auch Sergio Busquets und Jordi Alba beim Tabellenletzten der Major Soccer League unter Vertrag. Sie würden "große Anziehungskraft" erzeugen, freut sich Martino. Die neuen Star würden aber "mitten in der Saison" kommen, die Mannschaft müsse sich neu finden, dämpft der Südamerikaner die Erwartungen.

Auch an Luis Suárez zeigt der Beckham-Klub Interesse. Ein weiterer Name, der in den Medien gehandelt wird und auf den der 60-Jährige Argentinier angesprochen wurde, ist der vereinslose Ex-Barça-Spieler Andres Iniesta. Von Iniesta zeigt sich Tata Martino begeistert: "Iniesta ist einer der besten Spieler und der beste Mensch, den ich je trainiert habe. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Ein Transfer scheint jedoch unwahrscheinlich, da Inter Miami aufgrund der vorgegebenen Gehaltsobergrenze Iniesta nicht wie Messi oder Busquets als Designated Player oder Franchise Player melden kann. Deshalb ist es nicht möglich, ihm ein hohes Gehalt zu bieten.

Messi sofort Matchwinner in Miami

Auch ohne Iniesta oder Suarez startete die neue Zeitrechnung in Florida erfolgreich. Das erste Spiel der Ära Messi gewann Inter Miami. Der eingewechselte siebenfache Weltfußballer erzielte in der Nachspielzeit per Freistoß den 2:1-Siegtreffer gegen Crul Azul.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com