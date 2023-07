Ex-Barça-Coach mit klarem Statement zu Frenkie de Jong

Der FC Bayern und Manchester United wurden in den letzten Monaten am stärksten mit der Personalie Frenkie de Jong in Verbindung gebracht. Auch Manchester City soll Intresse bekunden. Konkrete Angebote gingen in diesem Sommer jedoch noch nicht bei dessen Klub ein.

Laut Ronald Koeman wären die Abwerbeversuch ohnehin vollends vergebens. "Viele Vereine würden gerne einen Spieler wie Frenkie verpflichten", sagte der Ex-Barça-Coach am Freitag. "Soweit ich weiß, ist er hier sehr glücklich und denkt nicht daran, zu gehen."

Von August 2020 bis Oktober 2021 fungierte Koeman als Cheftrainer des FC Barcelona. In dieser Zeit trat er als großer Förderer de Jongs auf. Doch auch in seiner Abwesenheit traut der heutige Bondscoach dem Oranje-Star zu, "noch viele Jahre" in Katalonien zu bestehen.