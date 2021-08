FC Barcelona : Ex-Barça-Coach Quique Setien hat keine Lust mehr

In der Primera Division verspielte Barça unter Quique Setien nach der Corona-Zwangspause die Tabellenführung. Damit hat der 62-Jährige noch immer nicht abgeschlossen. Der Ex-Coach: "Wir haben LaLiga verloren, weil Madrid sechs Elfmeter bekommen hat und wir in einer verkorksten Phase mit vielen Probleme waren."

Als problematisch empfand der Übungsleiter, der den in der Mannschaft durchaus beliebten Ernesto Valverde ersetzte, die Stimmung im Mannschaftskreis. "Es gab viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann", so Setien. Die Mannschaft sei "nicht glücklich" und er selbst geschockt gewesen: "Das was ich gesehen habe, kannte sich aus 40 Jahren im Fußballgeschäft so nicht."