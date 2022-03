FC Barcelona : Ex-Barça-Coach Ronald Koeman bald wieder in Oranje?

Ronald Koeman hat nach seinem Rauswurf beim FC Barcelona keinen neuen Job angenommen. Womöglich tritt er schon bald wieder als Bondscoach in Erscheinung.

Die Niederlande könnte schon bald wieder von Ronald Koeman trainiert werden. Laut einem Bericht der Rundfunkanstalt NOS laufen bereits Verhandlungen zwischen dem aktuell vereinslosen Trainer und dem niederländischen Fußballverband.

Koeman war nach nicht mal anderthalb Jahren in Diensten des FC Barcelona von seinen Aufgaben entbunden worden und ist seitdem ohne Festanstellung im Business. Die Niederlande hatte der 59-Jährige bereits zwischen 2018 und 2020 betreut, ehe er via Ausstiegsklausel in Barcelona anheuerte.

Die Oranje wird momentan von Louis van Gaal trainiert. Der Tulpengeneral, wie er liebevoll genannt wird, hatte aber bereits klargemacht, dass er die Niederlande nach der Weltmeisterschaft in Katar in diesem Winter nicht mehr trainieren möchte.