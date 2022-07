FC Barcelona Ex Barça-Held Dani Alves erreicht lukratives Angebot

Dani Alves will seine Karriere noch nicht zu den Akten legen und mindestens bis zur kommenden Weltmeisterschaft weiterspielen. Vielleicht in Mexiko.

Für den Außenverteidiger ist es wichtig, regelmäßig zu spielen – und das am besten auf dem höchsten Niveau, das ihm angeboten wird. Alves will unbedingt mit Brasilien in Topform an der bevorstehenden Winterweltmeisterschaft teilnehmen.