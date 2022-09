FC Barcelona Ex-Barça-Juwel Gerard Deulofeu flirtet mit Real Madrid

Gerard Deulofeu hat kein Interesse an einer Rückkehr zu FC Barcelona - Foto: / Getty Images

Gerard Deulofeu galt einst als neuer Lionel Messi, konnte den hohen Erwartungen beim FC Barcelona aber nicht gerecht werden und verließ die Katalanen vor vier Jahren. Eine Rückkehr ins Camp Nou kommt für den Flügelstürmer nicht infrage.

"Nein, ich habe bereits nein gesagt", erklärte der 28-Jährige in einem Interview auf die Frage, ob er zu seinem Ausbildungsverein zurückkehren möchte. Ein Wechsel zum Erzrivalen der Blaugrana wäre für Deulofeu indes kein Tabu: "Wenn Real Madrid anfragt, wie willst du da nein sagen, das wäre eine großartige Option."

Deulofeu glänzt bei Udinese Calcio

Deulofeu wurde 2013 aus der Zweitvertretung des FC Barcelona in die erste Mannschaft befördert. Der Angreifer absolvierte insgesamt 23 Pflichtspiele. 2014 wurde er zum FC Everton verliehen. Nach weiteren Stationen beim FC Sevilla, Milan und erneut Everton verkaufte Barça sein auch Eigengewächs 2018 für 13 Millionen Euro an den FC Watford.

2020 folgte der Wechsel zu Udinese Calcio, wo Deulofeu sich nach starken Leistungen in der bisherigen Spielzeit 2022/2023 (sieben Torbeteiligungen in acht Spielen) in den Fokus von Nationaltrainer Luis Enrique gespielt hat.