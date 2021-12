FC Barcelona : Ex-Barça-Juwel Ilaix Moriba nimmt am Afrika-Cup teil

Von 9. Januar bis zum 6. Februar wird in Kamerun der diesjährige Afrika-Cup ausgetragen. Ilaix Moriba ist in den Kader der guineischen Nationalmannschaft berufen worden.

Ilaix Moriba wird mit Guinea am kommenden Afrika-Cup teilnehmen. Der 18-Jährige ist am Montag vom zuständigen Nationaltrainer Kaba Diawara für das Kontinentalturnier, dass von Januar bis Februar in Kamerun ausgetragen wird, in den Kader nominiert worden.

Da Moriba in der Vergangenheit nur für die Juniorenmannschaften Spaniens gespielt hatte, stand ihm die Nationenentscheidung im Herrenbereich frei. Der ambitionierte Youngster wechselte im Sommer für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona zu RB Leipzig, wo er aber erst auf 100 Einsatzminuten kommt.