Ex-Barça-Juwel Ilaix Moriba verbannt: "Wollen keinen Spieler, der nicht nach Leipzig möchte"

Im RB-Trikot war Moriba dann nur sechsmal zu sehen. Die 100 Minuten, die in seinem persönlichen Lebenslauf dokumentiert sind, waren eine große Enttäuschung. Bereits nach wenigen Monaten war der 20-Jährige an den FC Valencia verliehen worden.

Das, was RB vor zwei Jahren bei dem Ex-Barça-Talent gesehen hat, sei lange nicht mehr zu sehen gewesen, so der Manager. Damals hatte der DFB-Pokalsieger Moriba für immerhin 16 Millionen Euro vom FC Barcelona geholt, bei dem er in der berühmten Talentschmiede La Masia ausgebildet wurde.

Für Max Eberl ist praktisch unmöglich, dass Ilaix Moriba noch mal ein Spiel für RB Leipzig absolvieren wird. "Ich will keinen Spieler haben, der nicht nach Leipzig möchte", sagte der Sportchef während einer Talkrunde der Leipziger Volkszeitung.

In der Hoffnung, dass Moriba in heimischen Gefilden die Ansätze bestätigen kann, die in seiner Zeit bei Barça den Topklubs reihenweise den Kopf verdreht hatten. Die seit über einem Jahr laufende Leihe mit dem FC Valencia ist inzwischen von Frustration geprägt.

Dort kommt Moriba im aktuellen Spielbetrieb auf acht Einsätze in der Startelf. In 22 Pflichtspielen stehen lediglich 977 Einsatzminuten zu Buche. Für eine feste Verpflichtung wird sich Valencia bei diesen Zahlen kaum stark machen, und in Leipzig ist Moriba auch nicht mehr erwünscht.