FC Sevilla Ex-Barça-Juwel Munir lehnt USA-Anfrage ab – sieht Zukunft in Europa

In der vergangenen Saison sank der Stern des flexiblen Angreifers unter Julen Lopetegui. Munir stand in keiner Ligapartie über 90 Minuten auf dem Feld, nur sechsmal durfte er in der Startelf ran. Insgesamt stehen wettbewerbsübergreifend nur knapp 1000 Spielminuten in der Saisonbilanz.

Los Angeles FC bietet vier Mio. für Munir

Laut AS strebt Munir einen Vereinswechsel an. Aus der Major League Soccer liegt dem 26-Jährigen der Sporttageszeitung zufolge eine Offerte vor. Der Los Angeles FC soll Sevilla vier Millionen Euro Ablöse geboten haben.

Die Andalusier sollen bereit gewesen sein, ihren Stürmer abzugeben. Munir selbst hingegen hat kein Interesse an einem Wechsel nach Übersee. Er will entweder in Sevilla bleiben, oder in eine andere Topliga Europas wechseln. Die französische Ligue 1 ist aktuell laut AS sein Lieblingsziel. Wichtig ist dem Nationalstürmer regelmäßige Spielpraxis. Munir will mit Marokko zur Weltmeisterschaft fahren.