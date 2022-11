Ex-Barça-Juwel Riqui Puig vor Rückkehr nach Spanien?

Riqui Puig verließ den FC Barcelona im Sommer 2022 in Richtung Amerika - Foto: / Getty Images

Riqui Puig verabschiedete sich im vergangenen Sommer vom FC Barcelona und schloss sich Los Angeles Galaxy aus der Major League Soccer an. Kehrt der Edeltechniker in Kürze zurück nach Spanien?

Riqui Puig gilt seit Jahren als eines der größten spanischen Talente im zentralen Mittelfeld. Seine zweifelsohne vorhandenen Anlagen konnte Puig beim FC Barcelona aber meistens nur in der Saisonvorbereitung nachweisen.

Seinen Durchbruch schaffte Puig weder unter Ernesto Valverde, noch unter Quique Setien, Ronald Koeman und Xavi. Lange Zeit sträubte sich Puig gegen einen Abschied aus dem Camp Nou, im vergangenen Sommer löste er aber seinen Vertrag auf und heuerte ablösefrei bei Los Angeles Galaxy an.

Beim Klub von der Westküstenmetropole weiß der 23-Jährige zu überzeugen. In zehn Spielen traf er dreimal und lieferte zwei Vorlagen. Riqui Puig steht in Los Angeles noch bis Ende 2025 unter Vertrag, er könnte aber trotzdem bald in der Primera Division zu sehen sein.

Villarreal will Riqui Puig

Wie die Fachzeitung Sport unter Berufung auf Fútbol Total berichtet, zeigt der FC Villarreal Interesse an einer Verpflichtung des Spaniers. Sollte das Gelbe U-Boot Riqui Puig tatsächlich in LaLiga zurückholen, würde sich wohl auch der FC Barcelona freuen.