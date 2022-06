Primera Division Werben um Lewy und Co.: Ex-Präsidentschaftskandidat provoziert Barça



Andre Oechsner

Der FC Barcelona plant in diesem Sommer einige Blockbusterdeals. Toni Freixa meint, dass die Anhänger der Blaugrana damit an der Nase herumgeführt werden. Transfers in dieser Größenordnung kann er sich nicht vorstellen.

Foto: / Getty Images

"Hat-trick de fichajes", schreibt die Mundo Deportivo am Mittwoch auf ihrer Titelseite. Die katalanische Zeitung packt Bilder von Robert Lewandowski, Jules Kounde und Bernardo Silva dazu, also Spieler, die der FC Barcelona in den kommenden Wochen unbedingt unter Vertrag nehmen möchte. So wird es zumindest geschrieben. Toni Freixa kann dem Ganzen nicht viel abgewinnen und wendet sich via Twitter an die treue Anhängerschaft der Blaugrana: "Wissen Sie, dass Lewandowski, Kounde, Raphinha und Bernardo Silva nicht kommen werden? Das wissen Sie doch, oder?", fragt Freixa seine über 50.000 Abonnenten auf dem Kurznachrichtendienst. Kurz zur Einordnung: Freixa stellte sich im Frühjahr 2021 zur Wahl und wollte der neue Präsident des FC Barcelona werden, dürfte die komplexe Themenlage rund um Barça somit noch immer sehr gut im Blick haben. Die Wahl gewann bekanntermaßen Joan Laporta, der Barça zum zweiten Mal übernahm. Freixa vereinte nicht mal zehn Prozent der Stimmen auf sich und war nach Laporta und Victor Font (32 Prozent) abgeschlagen Letzter.