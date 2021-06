FC Barcelona : Ex-Barça-Kicker Paulinho verlässt Guangzhou Evergrande mit emotionalen Worten

Der Südamerikaner unterzeichnete bei Guangzhou Evergrande einen neuen Vertrag, der am Monatsende ausläuft und nicht verlängert wird. Via Instagram verkündete Paulinho: "Heute ist einer der wichtigsten Zyklen meiner Karriere zu Ende gegangen."

Der 32-Jährige dankt seinem baldigen Ex-Verein für das in ihn gesetzte Vertrauen. "2015 hat Guangzhou Evergrande an mich geglaubt, in meine Arbeit vertraut und das Ergebnis dieser Partnerschaft spiegelt sich in 74 Toren, 172 Spielen und acht Titeln wider, die wir gewonnen haben."

Er habe "beruflich und menschlich unglaubliche Jahre" in China verbracht. Die Corona-Pandemie habe jedoch die "Dynamik der Welt tiefgreifend verändert" und auch zu seinem Aus im Verein geführt.