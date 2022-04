"Leider ist der Fußball heute so": Ex-Barça-Manager kritisiert Ousmane Dembele und Berater

In der Sendung Tot Costa des Catalunya Radio ist Ramon Planes unter anderem zu Ousmane Dembele befragt worden. Der 24-Jährige war 2017 mit großen Ambitionen zum FC Barcelona geholt worden, zurückgegeben hatte Dembele jahrelang nicht viel. Erst in den vergangenen Wochen zeigte er konstant gute Leistungen.

Planes kann seine Enttäuschung über Dembele und den Vertragspoker nicht verbergen. "So ist der Fußball heute, es funktioniert leider so", sagte Planes, der ein Jahr nach der Verpflichtung als Direktor Profifußball in Barcelona anheuerte. Dembele zeigte in den letzten Wochen zwar stark aufsteigende Tendenz, in der Gesamtbetrachtung ist sein 140-Millionen-Wechsel aber als riesiges Missverständnis zu werten.