Ex-Barça-Spieler greift Ronald Koeman an: "Sagte mir, du beschmutzt die Gruppe"

Junior Firpo war in zwei Barça-Jahren der Durchbruch verwehrt geblieben. Der damalige Trainer Ronald Koeman hatte daran offenbar seinen Anteil.

Der FC Barcelona investierte 2019 in den Transfer von Junior Firpo 20 Millionen Euro. Der Linksverteidiger war seinerzeit als eines der größten Talente auf seiner Position gefeiert worden. Bei den Blaugrana sollte es aber nicht klappen.

Während seiner Barça-Zeit ist es unter anderem zu Konflikten mit dem damaligen Trainer Ronald Koeman gekommen, den Junior Firpo im Gespräch mit der Sport dabei nicht gerade gut wegkommen lässt. "Eines Tages fragte ich Koeman nach meinem Nichteinsatz und er gab mir eine Antwort, die ich nicht aufrichtig fand: 'Du beschmutzt die Gruppe', antwortete er und so hörte ich auf, nach Erklärungen zu fragen."

Junior Firpo über Barça-Zeit: "Ronald Koeman kannte mich nicht mehr gut"

Dass er bei den Blaugrana keine seiner Meinung nach faire Chance erhalten hatte, trifft den heute 27-Jährigen offensichtlich noch immer. Er sei im Gegensatz zur ersten Saison in der zweiten noch mal wesentlich besser gewesen und habe sich auf einem viel besseren Niveau bewegt.

Junior Firpo wurde während seiner Barça-Zeit nie wirklich glücklich - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

"Ich glaube, Koeman kannte mich nicht sehr gut. Ich erinnere mich an eine Zeit, als Jordi Alba verletzt war und er Dest als linken Verteidiger einsetzte. In der Mannschaft wussten die Spieler, dass ich Probleme mit Koeman hatte", so Junior Firpo.

In der Endabrechnung spielte der Dominikaner 41-mal für Barça, kam dabei aber mehrheitlich als Joker zum Einsatz. Im Sommer 2021 wechselte er für 15 Millionen Euro für Leeds United. Dort spielt Junior Firpo mittlerweile in der 2. Liga Englands, kommt verletzungsbedingt aber nur auf drei Partien.

