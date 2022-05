Ex-Barça-Spieler: "Weiß nicht, ob Gerard Pique noch mal spielen wird"

Abelardo Fernandez ist der Meinung, dass Gerard Pique nach Möglichkeit zumindest in dieser Saison nicht mehr für den FC Barcelona spielen sollte.

"Ich weiß nicht, ob Pique in dieser Saison wieder spielen wird. Ich weiß nicht, ob es ein muskuläres Problem ist, ein Schambeinproblem", sagte Abelardo bei Movistar. "30 oder 40 Minuten zu spielen, ist weder für ihn noch für Barça gut. Ich sehe es als schwierig an, dass er in dieser Saison wieder hundertprozentig fit wird."