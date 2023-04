Ex-Barça-Sportdirektor ergattert neuen Job in LaLiga

Ramon Planes war drei Jahre in der sportlichen Abteilung des FC Barcelona angestellt - Foto: / Getty Images

Ramón Planes arbeitete einst zusammen mit Eric Abidal als Manager des FC Barcelona. 2021 bat der Sportdirektor, der bereits für Klubs wie Tottenham Hotspur, Espanyol Barcelona oder Rayo Vallecano arbeitete, um seine Freigabe.

Ein halbes Jahr nach seinem Aus im Camp Nou kehrte Planes zurück zum FC Getafe, für den er bereits von 2017 bis 2018 gearbeitet hatte. Seinen Vertrag beim Madrider Vorortverein wird Planes übereinstimmenden spanischen Medienberichten nicht verlängern.

Stattdessen zieht es den Manager nach Andalusien. Wie die spanische Digitalzeitung Relevo und Mundo Deportivo berichten, hat sich Planes mit Betis Sevilla auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Ramon Planes als Nachfolger von Antonio Cordón zu Betis Sevilla?

Die offizielle Verkündung fehlt zwar noch, es sei allerdings alles geklärt. Am Dienstagabend sollen alle Parteien handelseinig geworden sein. Planes soll beim amtierenden Pokalsieger das Erbe von Antonio Cordón antreten.

Der 59-Jährige steht vor einer Anstellung bei Aston Villa, wo er auf Landsmann Unai Emery treffen würde. Emery trat in Birmingham Anfang November das Erbe von Steven Gerrard an. Seitdem geht es mit dem Ex- Abstiegskandidaten steil nach oben. Derzeit belegt der siebenmalige Meister den fünften Tabellenplatz der Premier League.

Betis Sevilla indes hat sieben Spieltage vor dem Saisonende als Tabellensechster sechs Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Qualifikationsplatz (Real Sociedad), vom fünften Tabellenplatz (Villarreal) trennt die Andalusier nur ein Zähler.

