BarÃ§a winken verspÃ¤tete Millionen fÃ¼r Mega-Flop Philippe Coutinho

Beim FC Barcelona kam Coutinho in insgesamt 106 Partien auf 25 Tore und 14 Vorlagen. Da die Verantwortlichen der Katalanen nicht zufrieden mit den Leistungen des Brasilianers waren und zudem Antoine Griezmann (32) von Atletico Madrid verpflichteten, gaben sie Coutinho nach nur eineinhalb Jahren leihweise zum FC Bayern ab.

In Barcelona war Coutinho als Superstar-Nachfolger für Neymar und Andres Iniesta (verließ Barça im Sommer 2018) eingeplant. Coutinho sollte brasilianischen Flair ins Camp Nou bringen. Mit den hohen Erwartungen kam der sensible Mittelfeldspieler aber nicht zurecht. Er schaffte es nur selten, seine überragenden Leistungen aus der Premier League auf Spaniens Plätzen zu zeigen.

Coutinho konnte beim FC Barcelona nur selten zeigen, was er drauf hat - Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2019/20 kam es zum Aufeinandertreffen des FC Barcelona und Coutinhos Leihklub Bayern München. Die Bayern fertigen den FC Barcelona in einer denkwürdigen Partie mit 8:2 ab, Coutinho erzielte innerhalb von nur 15 Minuten Spielzeit zwei Tore und lieferte einen weiteren Assist.

Barça-Rückkehr erfolgslos

Nachdem der FC Bayern die Kaufoption nicht gezogen hatte, kehrte der 31-Jährige zurück ins Camp Nou. Sein Start war vielversprechend: In den ersten drei Spielen sammelte der Weltklasse-Offensivakteur drei Scorer. Im weiteren Verlauf der Hinrunde folgten jedoch einige enttäuschende Vorstellungen, die Rückrunde verpasste er aufgrund eines Außenmeniskuseinrisses.

In der Saison 2021/22 versuchte Coutinho sein Glück nochmal bei Barça, die Leistungen waren aber größtenteils enttäuschend. Der Brasilianer kam meist nur noch als Einwechselspieler zu Einsatzzeit.

Im Januar 2022 öffnete sich eine Tür zurück auf die Insel. Steven Gerrard (43), ehemaliger Mannschaftskollege von Philippe Coutinho beim FC Liverpool, übernahm den Premier-League-Klub Aston Villa und wollte den Brasilianer zurück nach England holen.

Per Leihe konnte sich Villa Coutinhos Dienste sichern. Vor allem zu Beginn zeigte Coutinho sein Können in der Premier League. Auch wenn seine Leistungen gegen Ende der Saison schwächer wurden, zog Aston Villa seine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

Bankwärmer bei Villa, Ausweg Katar?

In der vergangenen Saison war Coutinho bis zum Abgang Steven Gerrards Stammspieler bei Aston Villa, mit der Ankunft Unai Emerys (51) änderte sich die Situation jedoch. Unter dem spanischen Trainer stand der Brasilianer nur in neun Spielen auf dem Platz, meist als Einwechselspieler.

Aufgrund dieser Tatsache sucht der englische Traditionsverein nach einem Ausweg. Dieser könnte sich mit einem Wechsel nach Katar ergeben: Dort hat sich laut Transferexperte Fabrizio Romano ein Verein nach den Konditionen eines Coutinho-Deals erkundigt, aber auch zwei Klubs aus Saudi-Arabien haben nach dem 31-Jährigen gefragt.

FC Barcelona würde mitverdienen

Sollte Aston Villa eine millionenschwere Ablöse für den Südamerikaner kassieren, würde Barça mitverdienen. Beim Transfer des Routiniers sicherte sich Barcelona dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano