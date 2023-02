Ex-Barça-Star Philippe Coutinho vor Blitzwechsel?

Könnte in die Türkei wechseln: Philippe Coutinho - Foto: / Getty Images

Philippe Coutinho steht nun auch bei Aston Villa auf dem Abstellgleis. Noch in dieser Woche könnte es zu einem Blitzwechsel in die Türkei kommen. Von dort soll Galatasaray konkretes Interesse signalisieren.

Statt nach Brasilien, wo sich einige Klubs mit Philippe Coutinho (30) beschäftigen sollen, könnte der in Ungnade gefallene Filigrano seinem Beruf bald in der Türkei nachgehen. Dort wird zumindest davon berichtet, dass Galatasaray plant, Coutinho bis zum Ende dieser Saison auf Leihbasis zu übernehmen.

Über den Hergang in diesem Fall wird allerdings nichts Näheres geschrieben. Die Istanbuler Entscheidungsträger müssten den Austausch, sofern es zu diesem überhaupt kommen wird, im Rekordtempo vorantreiben. In der Türkei dürfen nur noch bis zu diesem Mittwoch neue Spieler gemeldet werden. Die Zeit drängt also.

Coutinho spielt bei Aston Villa gar keine sportliche Rolle mehr, sitzt seit der Übernahme von Unai Emery meist nur noch auf der Bank und kommt zu Kurzeinsätzen. Coutinhos Vertrag läuft noch bis 2026.