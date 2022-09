FC Barcelona Espanyol statt England: Ex-Barça-Stürmer Martin Braithwaite begründet Entscheidung

Martin Braithwaite verließ den FC Barcelona in der Sommer-Transferperiode und heuerte bei Espanyol Barcelona an. Warum es ihn zum Stadtrivalen der Blaugrana zog, erläutert der Däne in einem Interview.

Das Angebot von Espanyol sei "zum perfekten Zeitpunkt" gekommen, berichtet Braithwaite im Gespräch mit Cataluyna Radio. Seiner Familie gefalle es in Barcelona sehr gut, daher sei es ihm wichtig gewesen, weiterhin in der katalanischen Metropole zu leben. Finanziell hätte Braithwaite bei anderen interessierten Klubs sicherlich mehr einstreichen können. Unter anderem der FC Fulham, Brentford und Leeds United aus der zahlungskräftigen Premier League lockten den Nationalstürmer. Vergeblich. Die Barça-Verantwortlichen hätte es sicherlich lieber gesehen, wäre Braithwaite nach England gewechselt. Dann hätte man vermutlich eine millionenschwere Ablösesumme kassieren können. Um den Espanyol-Wechsel zu ermöglichen, wurde Braithwaites Vertrag aufgelöst – gegen die Zahlung einer Abfindung.

Über die Begleitumstände seiner Trennung will Braithwaite nicht genauer eingehen. Er betont allerdings: "Die Leute wissen nicht alles. Sie lesen zwar die Presse, aber es stimmt nicht immer, was gesagt und geschrieben wird." Barça sei für ihn jetzt Vergangenheit. Mit negativen Gefühlen blickt er nicht auf seine zweieinhalb Jahre im Camp Nou zurück. "Ich habe viele positive Erinnerungen Barcelona, aber jetzt bin ich hier, wo ich sein möchte", betont Braithwaite. "Ich will mit Espanyol erfolgreich sein."