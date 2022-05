Primera Division Ex-Barça-Trainer Ronald Koeman singt Loblied auf Pedri

Für rund anderthalb Jahre hatte Ronald Koeman den Shootingstar des FC Barcelona, Pedri, unter seine Fittichen. Noch heute, ein halbes Jahr nach seinem Ausscheiden als Trainer, zeigt sich der Niederländer absolut begeistert.

"Bei Pedri war es beeindruckend, denn ich erinnere mich, als ich den Vertrag mit Barça unterschrieben habe und man mir von ihm erzählte, ohne dass ich ihn kannte", sagte Koeman am Rande von AK Coaches World. "In den ersten beiden Trainingseinheiten wusste ich, dass er ein großer Spieler sein würde. Ich habe in zwei Trainingseinheiten genug von Pedri gesehen."

Pedri sollte letzten Endes 56 Pflichtspiele mit vier Toren und sechs Vorlagen unter Koeman absolvieren. Gemeinsam wurden sie in der einzigen vollen Saison der Zusammenarbeit spanischer Pokalsieger. Für Koeman war schnell klar, dass er Pedri in der Profimannschaft integrieren muss.