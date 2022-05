Andrzej Juskowiak "Kann mir gut vorstellen, dass Robert Lewandowski zu Barça geht"

Juskowiak spricht von Skepsis, ob sich Lewandowski in Spaniens LaLiga genauso gut zurechtfinden würde wie in der Bundesliga – und zieht einen Vergleich mit Lionel Messi, der nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain arge Anpassungsprobleme hat.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass Robert zu Barça geht. Aber es wäre auch ein Risiko", sagt Juskowiak, der während seiner aktiven Zeit in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga spielte, bei Bild und Sport Bild. Der heute 51-Jährige äußert durchaus Zweifel an einem möglichen Wechsel nach Barcelona.

Für Robert Lewandowski soll schon alles klar sein: der amtierende Weltfußballer will sich in diesem Sommer unbedingt zum FC Barcelona verändern. Andrzej Juskowiak sieht ihn schon im Trikot der Blaugrana stürmen.

Vergleich mit PSG-Situation von Lionel Messi

"Der Messi-Wechsel nach Frankreich zu PSG im vergangenen Sommer ist ein abschreckendes Beispiel für Lewandowski", äußert sich Juskowiak. "In Barcelona war das Spiel auf Messi zugeschnitten, er hatte Mitspieler, die ihn perfekt in Szene setzten, hat viele Tore gemacht. In Paris kommt er nicht so gut zurecht und sein Image leidet."