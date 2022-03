FC Barcelona : Ex-Chelsea-Star glaubt: Andreas Christensen wird es bei Barça schwer haben

Verschiedenen Medienberichten zufolge ist zwischen dem FC Barcelona und Andreas Christensen alles klar. Demnach wird der hochgewachsene Däne den FC Chelsea im Sommer verlassen und ablösefrei ins Camp Nou wechseln. Die Culers sollten deshalb aber keine großen Jubelarien veranstalten, meint Gustavo Poyet.

"Es wird nicht einfach für ihn sein, in der Startelf zu stehen", sagt der kürzlich eingestellte griechische Nationaltrainer bei Esports COPE. "Er war noch nie ein unumstrittener Stammspieler und das wird davon abhängen, was Xavi will und was mit den Innenverteidigern des FC Barcelona passieren wird."

Ronald Araujo soll in Kürze einen neuen Vertrag unterzeichnen, Eric Garcia war erst im vorigen Sommer nach Barcelona zurückgekehrt. Ein Innenverteidiger wird die Blaugrana in jedem Fall verlassen. Gerard Pique und Clement Lenglet wahrscheinlich nicht, dagegen dürften Oscar Mingueza und Dauerwechselkandidat Samuel Umtiti auf der Liste möglicher Abgänge stehen.

