Ex-Boss Bartomeu soll Barça-Gelder für persönliche Zwecke verwendet haben

Nach Angaben der Polzei stellte Amalgama bis 2020 pro Saison 84.000 Euro in Rechnung, zuzüglich weiterer Rechnungen für spezifische Kampagnen. 7.000 Euro pro Monat, die der ehemalige Präsident des FC Barcelona während der Pandemie auf 15.000 Euro erhöhen ließ, als Spieler und Angestellte ihre Gehälter kürzten, um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Vereins zu sichern.

Ein Ordner mit der Bezeichnung "digitale Dienstleistungsverträge", der bei der Durchsuchung des Klubs gefunden wurde, alarmierte die Polizei. In den analysierten Dokumenten entdeckten sie Zahlungen an acht Unternehmen, darunter Amalgama Marketing, das Miquel Sambola gehört, dem die Polizei Zahlungen für seine Freundschaft mit dem Präsidenten zuschreibt.

Josep María Bartomeu ist beim FC Barcelona immer noch in den Schlagzeilen, obwohl er bereits seit Jahren nicht mehr Präsident der Spanier ist. Laut der Sendung Que t'hi Jugues des spanischen Radiosenders Cadena SER kommt der jüngste Bericht der katalanischen Polizei zu dem Schluss, dass Bartomeu einen Barça-Vertrag mit der Firma Amalgama Marketing dazu benutzt hat, um Zahlungen zu leisten, die nichts mit dem Verein zu tun haben.

Die Polizei hält die Zahlungen für eine "Plattform zur Abzweigung von Geldern aus Barcelona für Bartomeus persönliche Interessen". Laut dem 112-seitigen Bericht sollen bis zu 86 Prozent der von Amalgama in Rechnung gestellten Zahlungen abgezweigt worden sein.

Die Ermittler glauben nach Sichtung des sichergestellten Materials, dass Bartomeu Amalgama wegen ihrer Freundschaft und nicht wegen seiner Professionalität eingestellt hat. Die Operation ist Teil des mittlerweile berühmten "Barçagate".

Barçagate-Skandal

Bartomeu soll während seiner Amtszeit eine Firma beauftragt haben, um in den sozialen Netzwerken aktuelle und ehemalige Spieler sowie weitere Personen aus dem Umfeld des Klubs zu diffamieren, um so die Vereinsführung in der Öffentlichkeit zu stärken. Im März 2021 wurden Bartomeu sowie einige seiner engen Mitarbeiter im Zuge des "Barçagate" kurzzeitig festgenommen.

Bartomeu ist als Präsident des FC Barcelona Ende 2020 zurückgetreten, nachdem im Zuge des Skandals die Kritik an ihm wuchs, der Verein in eine sportliche sowie wirtschaftliche Schieflage geraten war und zahlreiche Fans gegen den heute 60-Jährigen protestiert hatten.

Verwendete Quellen

Cadena SER, Relevo