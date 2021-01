FC Barcelona : Ex-Barça-Torjäger glaubt an Abgang von Lionel Messi

Da die Präsidentschaftswahl des FC Barcelona in den März verschoben worden ist, dauert es noch einige Wochen, bis sich die Zukunft von Lionel Messi entscheiden wird. Mit Julio Salinas rechnet ein ehemaliger Spieler mit einem Wechsel.

Julio Salinas sieht vor allen Dingen die belastende Finanzsituation des FC Barcelona als großes Erschwernis an, Lionel Messi im Verein halten zu können.

Messi sei zwar der beste Spieler der Welt, erklärt Salinas. Barça brauche jedoch Neuzugänge, der Geldtopf sei aber fast leer. "Es ist kein Penny mehr übrig, sie haben ein ernsthaftes wirtschaftliches Problem und Messi verdient fast 100 Millionen Euro", wie Salinas die momentane Situation erläutert.

Der frühere Mittelstürmer, der von 1988 bis 1994 das Barça-Logo auf der Brust trug und 73 Tore in 198 Partien erzielte, findet, dass sein ehemaliger Klub Neuverpflichtungen dringend nötig habe, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Was ihn wieder auf die Messi-Thematik kommen lässt.