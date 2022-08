Primera Division Ez Abde verlässt Barça, aber nicht zum Ronaldo-Klub

Ronaldo Nazario bestätigte am Wochenende das Interesse an Ez Abde. Sein Klub Real Valladolid erhält aber offenbar nicht den Zuschlag. Vom FC Barcelona scheint es zu einem Ligakonkurrenten zu gehen.

Die Verhandlungen zwischen Barça und Valladolid sollen weit fortgeschritten gewesen sein. "Abde ist ein großartiger Spieler und wir sind an ihm interessiert", bestätigte Ronaldo Nazario am vergangenen Wochenende das Interesse.

Der FC Barcelona findet einen Abnehmer für Ez Abde, der aber wohl nicht Real Valladolid heißt. Laut dem katalanischen Esport3 hat Ligakonkurrent CA Osasuna den Zuschlag auf den 20-Jährigen erhalten. Der Klub aus Pamplona hatte sein Werben in den letzten Stunden noch mal intensiviert.

Bevor Ez Abde für den Rest der Saison an Osasuna ausgeliehen wird, soll er seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängern. So will Barça verhindern, dass er, wenn er zurückkommt, nur noch ein Jahr gebunden ist. Spekuliert wurde über eine Verlängerung bis 2026.